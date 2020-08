Wanderer in Vorarlberg stürzte in den Tod

Ein 62-jähriger Vorarlberger ist am späten Freitagabend beim Abstieg von einer Almhütte in Fontanella (Bez. Bludenz) in den Tod abgestürzt. Der Mann, der um 22.00 Uhr aufbrach und mit einer Stirnlampe unterwegs war, kam an einer exponierten Stelle aus unbekannter Ursache vom Wanderweg ab. Er stürzte rund 60 durch steiles Felsgelände ab, sein lebloser Körper wurde am Samstagvormittag entdeckt.