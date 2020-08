Kein Dialog in Libyen

Nach Ankündigung eines Waffenstillstands der international anerkannten Regierung Libyens hat ihr Beratergremium den Dialog mit dem größten Widersacher abgelehnt. Die Regierung solle einen Dialog nur mit gewählten Gremien führen, teilte der Hohe Staatsrat am Samstag in einer Erklärung mit. Jegliche Form des Dialogs mit General Khalifa Haftar sei davon ausgenommen.

Der Hohe Staatsrat hat seinen Sitz in Tripolis und ist ein beratendes Gremium der international anerkannten Regierung Libyens um Regierungschef Fayez al-Sarraj. Dieser hatte am Freitag einen sofortigen Waffenstillstand für das Bürgerkriegsland ausgerufen. Positive Signale kamen auch vom Parlament im Osten Libyens, das mit dem einflussreichen General Chalifa Haftar, verbunden ist. Der Parlamentsvorsitzende Agila Saleh rief ebenfalls zu einem Waffenstillstand auf. Haftar selbst äußerte sich auch am Samstag nicht zu den beiden Ankündigungen.