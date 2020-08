Polizeieinsatz gegen Demonstranten in Jerusalem

Bei einer Kundgebung gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu in Jerusalem ist es zu Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. 30 Teilnehmer seien festgenommen worden, teilte Polizeisprecher Micky Rosenfeld in der Nacht zum Sonntag mit. Drei Polizisten wurden demnach bei Zusammenstößen in der Nähe von Netanyahus Amtssitz verletzt.