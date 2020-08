Podcast über Paul Klees Reisen

Die Reisen des Malers Paul Klee (1879-1940) und die damit verbundenen Inspirationen für seine Bilder hat das schweizerische Zentrum Paul Klee in Bern jetzt in einer Podcast-Serie aufgearbeitet. Der deutsche Schauspieler Sebastian Koch liest in den fünf etwa halbstündigen Audio-Programmen aus Briefen und Tagebüchern vor, musikalisch untermalt vom Berliner DJ und Produzent Boys Noize.