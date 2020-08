Nawalnys Team will via Internet über Vergiftung informieren

Die Mitarbeiter des prominenten Kremlkritikers Alexej Nawalny wollen am Sonntagabend (18.00 Uhr MESZ) in ihrem Internetkanal Auskunft über die mögliche Vergiftung des Oppositionellen geben. „Wir werden alles erzählen, was zurzeit über Alexejs Vergiftung bekannt ist“, schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Sonntag auf Twitter.