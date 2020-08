Neun Tote bei Busunfall in Polen nahe der Stadt Gliwice

Beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Kleinbus in der südpolnischen Region Schlesien sind in der Nacht auf Sonntag neun Menschen ums Leben gekommen, sieben wurden verletzt. Auch am Sonntagvormittag war nach Angaben eines Polizeisprechers noch nicht völlig geklärt, wie es zu der Kollision nahe der Stadt Gliwice (Gleiwitz) gekommen war.