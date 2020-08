Auktionshaus präsentiert angebliches Van-Gogh-Gemälde

Das Hamburger Auktionshaus Dechow will ein angeblich von Vincent van Gogh (1853-1890) stammendes Gemälde versteigern. Das Ölbild mit dem Titel „Die Mühle von Wijk“ soll am Montagvormittag potenziellen Käufern vorgestellt werden. Ob das Gemälde tatsächlich von dem niederländischen Maler stammt, ist nicht ganz sicher, wie das Auktionshaus auf seiner Website erklärt.

Das mit „van Gogh“ signierte Bild - alle anderen Werke des Malers tragen die Signatur „Vincent“ - soll 1904 von einem Leipziger Kaufmann in Paris erworben worden sein. Er vererbte es an seine Enkelin, die es an den gegenwärtigen Privatbesitzer in Schleswig-Holstein verkaufte. Nun soll es am 1. September in einer Online-Auktion versteigert werden. Das Mindestgebot beträgt 500.000 Euro.