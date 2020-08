Waldbrände in Kalifornien - 400.000 Hektar Land zerstört

Durch die heftigen Brände in Kalifornien sind inzwischen schon 400.000 Hektar Land zerstört worden. Dies teilte am Samstag (Ortszeit) der Wetterdienst des US-Bundesstaates mit. Die Behörde warnte zugleich vor dem möglichen Ausbruch neuer Feuer: „Für morgen und bis in den Dienstag hinein sind weitere Blitzeinschläge zu erwarten.“