„Markt in Tirol ist leer": Sorge bei Unternehmern, dass Kurzarbeit verwöhnt

„Nach Wochen der Kurzarbeit ist bei manchen Arbeitnehmern die Motivation nicht mehr da. Die haben sich an die viele Freizeit gewöhnt“, meint Unternehmer Georg Malojer. Seine Baumanagement-Firma hatte auch während des Lockdowns zu tun und keine Kurzarbeit. Malojer merkt es bei den Bewerbern. Deren Zahl sei trotz hoher Arbeitslosigkeit nicht gestiegen. „Der Markt in Tirol ist leer. Daran hat auch Corona nichts geändert.“

323.000 Beschäftigte wurden laut AMS Ende Juli registriert. Corona hat sogar in manchen Branchen für ein Plus an Beschäftigten gesorgt. Den größten Zuwachs hat es im Gesundheits- und Sozialwesen gegeben. 515 Arbeitnehmer mehr in diesem Bereich. „Vor allem gestiegen ist der Bedarf an Kinderbetreuern und Pflegern.“ Am Bau sind demnach 250 Mitarbeiter mehr tätig als im Jahr zuvor.