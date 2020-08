Ein Todesopfer bei Frontalzusammenstoß im Burgenland

Ein Verkehrsunfall auf der L212 zwischen Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und Zagersdorf hat Sonntagvormittag ein Menschenleben gefordert. Nach Angaben der Polizei kam ein 21-jähriger Autofahrer von seiner Fahrspur ab und stieß frontal gegen den Wagen eines 33-jährigen Mannes aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Der 33-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Die Rettungskräfte mussten am Sonntag auch zu einem Unfall auf der B50 zwischen Eisenstadt und Schützen am Gebirge ausrücken. Eine 44-jährige Mittelburgenländerin hatte mit ihrem Pkw nach links in einen Begleitweg der B50 abbiegen wollen. Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg übersah dies und setzte zum Überholen an. Beim darauffolgenden Zusammenstoß wurden die beiden Lenker und die Beifahrerin des 60-Jährigen leicht verletzt. Sie wurden von Rettungsteams versorgt und ebenfalls ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht. Die B50 war an der Unfallstelle etwa zwei Stunden gesperrt.