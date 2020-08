Sechsjähriges Mädchen in Linz aus Fenster gestürzt

Am Sonntag ist in Linz ein sechsjähriges Mädchen aus dem Fenster gestürzt. Als die Polizisten nach einem Notruf zum Ort des Geschehens kamen, fanden sie das Kind im Innenhof des Hauses im Negrelliweg in einer Wiese liegend und ansprechbar vor. Ihre Eltern und eine Ersthelferin kümmerten sich um das Mädchen. Die Sechsjährige wurde nach der Erstversorgung in die Kinderklinik Linz eingeliefert.