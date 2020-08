Kleinbus in Georgien stürzte 80 Meter in die Tiefe - 17 Tote

In der Südkaukasusrepublik Georgien ist ein Kleinbus 80 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei seien mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen, teilte das Innenministerium in Tiflis am Sonntag mit. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt worden. Der Bus sei in der Region nördlich der Hauptstadt Tiflis einen Felsabhang hinuntergestürzt. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.