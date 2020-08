Zahl der aktiven Corona-Infektionen auf 3.105 gestiegen

242 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden in Österreich (Stand: 9.30 Uhr) sind am Montag von Innen- und Gesundheitsministerium vermeldet worden. Derzeit sind 3.105 Personen aktiv mit dem Virus infiziert. Damit liegt die Zahl der Aktiv-Infizierten erstmals seit 22. April wieder über 3.000, der bisher höchste Wert wurde am 3. April mit 9.123 verzeichnet.