Filmemacher David Grissemann verfilmt 20 Imster Sagen

Imst, Ehrwald – Es ist schon ein besonderer Sagenschatz, den damals Hermann Spiehs im Imster Geisterbrevier versammelt hat. In knapp 50 Geschichten werden da unheimliche Erzählungen rund um Imst weitergegeben. Wie etwa jene vom Teufel, der einmal in Imst als Roller mit dabei war, weil sich manche nicht an das Larvenverbot nach 18 Uhr gehalten hätten. Oder die Geschichte eines Priesters, der die unerlösten Seelen entlang des Weges durch die verwunschene Salvesenschlucht, der alten Straße über das Hahntennjoc­h, befreite.