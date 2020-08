Deutsches Vorbild für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Wien

Scholz ist Vizekanzler und Finanzminister. Als solcher nimmt er an einem Treffen mit seinen deutschsprachigen Amtskollegen am Dienstag in Wien teil – auf Einladung von ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel. Bereits am Montag traf er seine Parteifreundin Rendi-Wagner. Beide betonten die Bedeutung der EU, eine Krise wie die aktuelle könne nur gemeinsam bewältigt werden. „Wir müssen die Gesundheit gemeinsam verteidigen. Unilateralismus ist nicht das Gebot der Stunde, sondern Kooperation“, betonte Scholz. Das gelte für ganz Europa, man müsse „hören, was die Stunde geschlagen hat“.