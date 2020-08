Brennerbasistunnel: Lob für Italien, Rüge für Deutschland

Innsbruck –Landesbau­direktor Robert Müller zieht sich im September als Vertreter des Landes aus dem Aufsichtsrat des Brennerbasistunnels (BBT) zurück. In absehbarer Zeit wird Müller in Pension gehen. Die Entscheidung, wer ihm nachfolgen soll, ist ebenfalls bereits gefallen. Der Tunnel rückt künftig wieder näher an Landeshauptmann Günther Platter heran. Die schwarz-grüne Landesregierung wird nämlich seinen Verkehrsexperten im Kabinett und Interims-Leiter des Euregio-Büros in Brüssel, Simon Lochmann, in das Kontrollgremium entsenden. Lochmann wechselte seinerzeit von der Basistunnelgesellschaft in das Büro des Landeshauptmanns.