Hitzige Diskussionen um Heizstrahler in Innsbrucker Gastgärten

Innsbruck – Als eine von mehreren Maßnahmen gegen den Klimawandel will Frankreichs Regierung ab kommendem Jahr beheizte Außenbereiche bei Bars und Restaurants untersagen. Die Stadt Innsbruck überlegt den umgekehrten Weg zu gehen. 2016 wurden hier Heizstrahler aus Gastgärten verbannt, jetzt gibt es die Überlegung, sie wieder zu erlauben. Wirten soll damit in einem von der Corona-Pandemie geprägten Winter geholfen werden. Umweltschützer sind dagegen, sprechen von Energieverschwendung und sprechen sich für ein tirolweites Verbot aus.

Sehr wohl differenziert wissen will Georg Willi (Grüne) diese zwei Arten der Beheizung. Während Innsbrucks Bürgermeister fossile Brennstoffe für Heizungen ausschließt, kann er sich durchaus vorstellen, Gastgärten mit elektrischen Öfen zu beheizen. Vergangene Woche wagte Willi einen Vorstoß zur Änderung der Gastgartenrichtlinie. Der Corona-gebeutelten Gastronomie soll auch im Winter ermöglicht werden, die Terrassen zu öffnen und den Bereich dann auch künstlich zu wärmen. Etwas, das in Innsbruck im Dezember und Jänner aktuell nicht erlaubt ist. Die Bedenken der Umweltschützer teilt der Bürgermeister der Landeshauptstadt nicht. „Der Strom in Innsbruck kommt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien“, sagt Willi.

Naturgemäß befürwortet die Idee auch Alois Rainer, Fachgruppenobmann der Gastronomie in der Tiroler Wirtschaftskammer. „Wenn wir die Terrassen öffnen, dann müssen wir auch schauen, es für die Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten. Eine gewisse Heiztechnik gehört da dazu.“ Welche das sein könnte, will sich Rainer „noch im Detail ansehen“. Es gebe auch energieeffiziente Alternativen, etwa Heizdecken, die nur dann angehen, wenn ein Gast darauf sitzt. „Wir wollen es so umweltfreundlich wie möglich gestalten, aber ich bin gegen ein kategorisches Nein für die Beheizung des Außenbereichs.“