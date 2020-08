Schaden von 425.000 Euro: Aus Mangel an Beweisen gestanden

Innsbruck – Überraschende Wende am Innsbrucker Landesgericht: Mit seinem Schuldeingeständnis beendete der ehemalige Führungsmitarbeiter eines großen Unternehmens am Montagnachmittag den Strafprozess, der sonst noch mehrere Wochen gedauert hätte. Laut Staatsanwalt Andreas Leo soll der 46-Jährige durch Scheinrechnungen und Untreue einen Schaden von 425.000 Euro verursacht haben. Mit dem Geld sponserte der Motorsport-Fan ein Tiroler Renn-Team.

Beim Prozessauftakt in der Vorwoche beteuerte der angeklagte Techniker noch seine Unschuld. Ja, er habe unter den Lieferanten seines Arbeitgebers Sponsoren für das Rennteam rekrutiert, aber nur in Absprache mit dem angeblich ebenfalls motorsportbegeisterten Geschäftsführer. Er räumte auch ein, dass sich die Lieferanten ihre Sponsorbeträge durch höhere Rechnungen refinanziert haben.

Aber auch das sei abgesegnet gewesen. Scheinrechnungen ohne Gegenleistung habe er nie zur Auszahlung freigegeben. Bei der Fortsetzung der Verhandlung am Montag ließen eben jener Geschäftsführer und ein Lieferant das Kartenhaus zusammenbrechen. So bestritt der Chef seine angebliche Liebe zum Motorsport. „Mir war egal, ob der Rennwagen mit dem Firmenlogo bedruckt ist.“ Auch die Sponsorsuche bei den Geschäftspartnern sei nicht abgesprochen gewesen.

Ein Lieferant gab dann an, seine Sponsorbeiträge mit Scheinrechnungen an den früheren Arbeitgeber des Angeklagten finanziert zu haben. Und zwar auf dessen Wunsch hin. Den Schaden von 100.000 Euro habe er an seinen Geschäftspartner bereits zurückgezahlt, so der zerknirschte Zeuge.