Nach Schüssen auf Schwarzen: US-Polizisten beurlaubt

Nach Schüssen auf einen Schwarzen bei einem Polizeieinsatz in Wisconsin sind die daran beteiligten Beamten beurlaubt worden. Das Justizministerium des US-Staats, das in dem Fall ermittelt, nannte am Montag zunächst keine weiteren Einzelheiten. Nach übereinstimmenden Berichten hatten zwei Polizisten am Sonntag ihre Waffen auf den Mann gerichtet und mindestens sieben Schüsse auf ihn abgegeben.