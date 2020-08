Thiem verliert in New York gegen Krajinovic

Der Weltranglistendritte Dominic Thiem ist sein erstes Spiel in dem mit 4,674 Mio. Dollar dotierten Masters-1.000-Event missglückt. Der Niederösterreicher verlor am Montag gegen den 28-jährigen serbischen Tennisprofi Filip Krajinovic nach nur einer Stunde in zwei Sätzen mit 2:6, 1:6.