Lkw verliert Treibstoff auf A23 beim Knoten Kaisermühlen

Aus dem beschädigten Tank eines Lkw ist Dienstagfrüh auf der A23 beim Knoten Kaisermühlen in Fahrtrichtung Süden Treibstoff ausgetreten. Wegen eines Achsbruch wird das Fahrzeug laut Asfinag mit einem Spezialkran geborgen, was voraussichtlich eine Sperre der Südosttangente in Fahrtrichtung Süden bis 11.00 Uhr nötig macht.