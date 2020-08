Miami nach 4:0 über Indiana in zweiter NBA-Play-off-Runde

Nach Rekordmeister Boston Celtics und Titelverteidiger Toronto Raptors steht auch Miami Heat nach einem 4:0-“Sweep“ über die Indiana Pacers in der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA). Der dreifache NBA-Champion (zuletzt 2013) feierte am Montag in Orlando einen 99:87-Erfolg und entschied damit die „best of seven“-Serie auf schnellstem Wege für sich.