Koordinierungsrat in Weißrussland setzt auf Dialog

Der neue Koordinierungsrat für einen friedlichen Machtwechsel in Weißrussland hat Vorwürfe von Präsident Alexander Lukaschenko zurückgewiesen, das Gremium wolle die Macht übernehmen. „Wir haben uns nur ein Ziel gesetzt: einen Dialog zur Überwindung der politischen Krise zu beginnen“, sagte der frühere Kulturminister Pawel Latuschko laut dem Nachrichtenportal Tut.by am Dienstag in Minsk.