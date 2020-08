Gutes Erntejahr entschädigt für Stanzer Kultfest-Absage

Stanz bei Landeck – „Wir haben ein überdurchschnittlich gutes Erntejahr“, freut sich der Obmann der Genussregion Stanzer Zwetschke, Stefan Nothdurfter, nach einem Rundgang durch die Ostplantagen im Brennereidorf. Fast überall leuchtet einem „blaues Gold“ entgegen. Die Zunft der 32 Obstbauern in der Genussregion Stanz-Grins-Pians betreut mehr als 17.000 Zwetschkenbäume. Die Ernte hat großteils voriges Wochenende begonnen. „Nicht nur die Menge, vor allem auch die Qualität passt“, bestätigte eine Bäuerin in ihrem Garten.

Die Region sei heuer vom Klima begünstigt worden, resümiert der Obmann. „Es gab kaum Tropentage, zu viel Hitze wäre schlecht für die Zwetschke. Noch schlimmer wären Frosttage im Frühjahr, wie wir sie in den vergangenen Jahren hatten.“ Die Regenmenge sei heuer „jedenfalls ziemlich ideal“ für das Wachstum gewesen. In der Trockenperiode im März und April habe man die Piezen und Waale zur Bewässerung der Plantagen aktiviert. „Schneearme Winter wären ebenfalls schlecht.“

In Summe pflücken die Obstbauern der Genussregion heuer rund 300 Tonnen „blaues Gold“. Zwei Drittel davon verwandeln sich in den zahlreichen Brennereien in hochprozentige Spezialitäten. Serviert im hochstieligen Stamperl stoßen Konsumenten gerne auch „auf die Gesundheit“ an. Etwa 100 Tonnen Frischobst kommen dieser Tage in die regionale Vermarktung bzw. in die Regale von Handelsfilialen.