WSG Tirol verpflichtete Dänen Frederiksen leihweise von Juve

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat am Dienstag die leihweise Verpflichtung des 20-jährigen Dänen Nikolai Baden Frederiksen bis zum Saisonende mitgeteilt. Der Nachwuchs-Teamstürmer steht bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin unter Vertrag, kam dort aber bisher nur in der U23-Auswahl zum Einsatz. Erfahrung sammelte Frederiksen auch schon in den Niederlanden als Leihgabe an Fortuna Sittard.