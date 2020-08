Israel enttäuscht von Berlin, London und Paris

Israel ist nach Worten seines Außenministers Gabi Ashkenazi enttäuscht von Berlin, Paris und London, da sie eine Verlängerung des UNO-Waffenembargos gegen den Iran nicht unterstützen. „Die weltweiten Bemühungen um einen Stopp der iranischen Aggressionen müssen sich in Taten ausdrücken, nicht nur in Erklärungen,“ sagte er bei einem Treffen mit dem britischen Außenminister Dominic Raab am Dienstag.