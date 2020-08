EU fordert „unabhängige“ Untersuchung im Fall Nawalny

Im Fall des mutmaßlich vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny fordert die EU von Russland eine „unabhängige und transparente Untersuchung“. Die Europäische Union verurteile schärfstens den mutmaßlichen „Angriff auf Nawalnys Leben“, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag in Brüssel. Die Berliner Klinik Charité geht nach eingehender Untersuchung von einer Vergiftung aus.

Zuvor hatte bereits die deutsche Regierung nachdrücklich Aufklärung von Moskau gefordert. Die russischen Behörden seien „dringlich aufgerufen, diese Tat bis ins Letzte aufzuklären - und das in voller Transparenz“, erklärten Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas. „Die Verantwortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.“

Der Anti-Korruptions-Aktivist war am Donnerstag in ein Krankenhaus im sibirischen Omsk eingeliefert worden, nachdem er während eines Fluges nach Moskau heftige Krämpfe bekommen und das Bewusstsein verloren hatte. Nawalnys Umfeld geht davon aus, dass er durch einen Tee vergiftet wurde, den er kurz vor dem Abflug getrunken hatte. Nawalny wurde dann nach Berlin ausgeflogen, wo er seit Samstag in der Charité behandelt wird.