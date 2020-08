WSG bereit für Saison: „Wir haben unseren Kader um zehn Jahre verjüngt“

Wattens – Lange mussten die Wattener der Dinge harren. Doch seit Mattersburg nach den Finanz-Turbulenzen aus der Bundesliga flog, sind Transfermeldungen der WSG förmlich an der Tagesordnung. Am Montag, 18.16 Uhr, wurde der slowenische Rohdia­mant Zan Rogelj als Neuzugang vermeldet. Und gestern, 11.16 Uhr, folgte mit Nikolai Baden Frederiksen (DEN) der nächste. Die Attribute beider scheinen deckungsgleich: beide 20 Jahre alt, beide im U21-Nationalteam, beide keine Ergänzungsspieler. Der Unterschied zwischen dem rechten Mittelfeldmann (Rogelj) und dem Stürmer (Fredriksen): Der Slowene ist von seinem Heimatverein NK Triglav gekommen, um zumindest zwei Jahre zu bleiben. „Mit ihm planen wir längerfristig“, meinte Sportmanager Stefan Köck gestern, um vielsagend von einer „Aktie am Transfermarkt“ zu sprechen. Die WSG Swarovski Tirol als Sprungbrett sozusagen, im Fall Christian Gebaue­r (über Altach zu Bielefeld) war das bereits der Fall. Und im Fall Michael Svoboda (Venezia), Sebastian Santin (FC Vaduz), Lukas Grgic (LASK) oder Heimkehrer David Schnegg (aus der Tiroler Liga und Liefering zum LASK) auch.

Bei Nikolai Baden Fredriksen, der den Abgang von Team-Senior Stefan Maierhofer (38) kompensiert, spielte der Draht von Diana Langes zu Juventus Turin ein­e große Rolle. Bereits vier Spieler wurden so nach Tirol gelotst, der Leihvertrag wurde auf ein Jahr angesetzt. Ein Gütesiegel: Der ehemalige Tiroler Meister-Spieler und spätere Wacker-Trainer Ove Flindt gab seine Empfehlung für den Spieler (zuletzt an Fortuna Sittard verliehen) ab. „Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, spielt Köck darauf an, dass dem Dänen in österreichischen Gefilden der Durchbruch zugetraut wird.