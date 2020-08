Matt Dillon neues Jurymitglied bei Filmfestspielen Venedig

Der US-Schauspieler Matt Dillon ist zum neuen Jurymitglied der Filmfestspiele von Venedig (2. bis 12. September) ernannt worden. Der 57-Jährige ersetzt in der sechsköpfigen Jury den rumänischen Filmemacher Cristi Puiu, der wegen „unvorhersehbaren Schwierigkeiten“ nicht am Festival nicht teilnehmen kann, teilten die Organisatoren am Dienstag mit, ohne zusätzliche Details zu nennen.