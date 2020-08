Einblick ins neue Budget: Mindestens 70 neue Gemeinde-Millionen

Innsbruck – Verabschiedet hat man sich bereits vor sechs Monaten, als die Corona-Pandemie Österreich und Tirol in die Knie zu zwingen begann. Künftige Landesbudgets werden über Jahre nicht mehr ausgeglichen sein. Das Nulldefizit ist Geschichte. Und deshalb hatte das, was LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) gestern in Händen hielten, schon einen Hauch von Nos­talgie in sich: War dies doch der Rechnungsabschluss 2019. Wie berichtet, fiel dieser mit einem erwirtschafteten Überschuss von rund 50 Millionen Euro äußerst positiv aus. Ein Körberlgeld, das nun aber nicht zur weiteren Schuldentilgung verwendet, sondern direkt in die Bewältigung der Corona-Krise gesteckt wird, wie Platter anmerkte.