Völkermord von Srebrenica: Ex-General Mladic will Freispruch

Der serbische Ex-General Ratko Mladic, einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord von Srebrenica, will vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal die Aufhebung seiner lebenslangen Haftstrafe erreichen. Im Berufungsverfahren forderten seine Verteidiger am Dienstag Freispruch. Der 77 Jahre alte Mladic war in erster Instanz 2017 zu lebenslanger Haft verurteilt worden.