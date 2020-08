Hurrikan „Laura“ bedroht US-Golfküste - „Marco“ abgeschwächt

Keine Entwarnung an der US-Küste am Golf von Mexiko: Obwohl sich der Sturm „Marco“ am Montag abgeschwächt hat, droht von „Laura“ weiter Gefahr. Der Sturm erreichte wie erwartet Hurrikanstärke, während er sich auf die US-Küste am Golf von Mexiko zubewegt. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) berichtete am Dienstag, dass Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern erfasst wurden.