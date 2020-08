Wien, fest in Händen der SPÖ: Ausblick auf die Wahl am 11.Oktober

Wien –Sommer ist schlecht für den Wahlkampf, die Pandemie erst recht. Da schafft es mit einer Werbeaktion sogar ein Wiener Bezirksvorsteher in die ZiB2 des ORF: Marcus Franz (SPÖ) hat eine Hausfassade gemietet und sich dort auf 50 Quadratmetern malen lassen. „Mei Favoriten is ned deppat“ lautet der Slogan. Der Maler porträtiert Franz mit Feinripp-Leibchen und Tattoos. Sonst ist vom Wahlkampf wenig zu sehen. Dabei sollen die mehr als 1,3 Millionen wahlberechtigten Wienerinnen und Wiener in eineinhalb Monaten, am 11. Oktober, entscheiden, wie die Stadt in den kommenden fünf Jahren geführt wird. Gewählt wird bei diesem ersten großen Urnengang in der Corona-Krise der Landtag, der zugleich Gemeinderat ist.