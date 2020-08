Messi will FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen

Weltfußballer Lionel Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen, will sich aber einer mittlerweile verstrichenen Klausel für eine einseitige Vertragsauflösung bedienen. Entsprechende Medienberichte seien vom Club inzwischen bestätigt worden, berichtete am Dienstagabend die katalanische Fachzeitung „Mundo Deportivo“. Messi soll dem Club sein Begehren mittels Fax mitgeteilt haben.