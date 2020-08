Athen und Ankara streiten weiter, „Katastrophe“ befürchtet

Das Verhältnis zur Türkei wird auch ein Thema bei einem Treffen der EU-Außenminister, an dem auch Ressortchef Alexander Schallenberg teilnehmen wird, am Donnerstag und Freitag in Berlin sein. Die EU steckt in dem Konflikt in einer schwierigen Situation. Auf der einen Seite will sie Griechenland und dem ebenfalls betroffenen EU-Mitglied Zypern Beistand leisten. Auf der anderen Seite befürchten etliche Mitgliedstaaten negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik. Die EU ist bei der Eindämmung der illegalen Migration auf die Zusammenarbeit mit Ankara angewiesen.