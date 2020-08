Blümel will trotz Wien-Wahl-Kandidatur nur ein Regierungsamt

Gernot Blümel - Finanzminister und Spitzenkandidat der ÖVP - wird nach der Wiener Gemeinderatswahl so gut wie sicher in der Bundesregierung bleiben. Denn mit einem Regierungsamt in Wien rechnet er nicht - und entweder ein solches oder der Verbleib in der Bundesregierung seien die wahrscheinlichsten Optionen, sagte er am Dienstagabend in der „ZiB2“.