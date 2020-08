Tschechischer Präsident Zeman nach Sturz im Krankenhaus

Der tschechische Präsident Milos Zeman wird nach einem Unfall im Krankenhaus in Prag operiert. Das 75-jährige Staatsoberhaupt habe sich bei einem Sturz den rechten Arm gebrochen und sei für eine Operation ins zentrale militärische Krankenhaus gebracht worden, teilte Zemans Sprecher Jiri Ovcacek am späten Dienstagabend mit. Das Leben des Präsidenten sei nicht in Gefahr, hieß es.