Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an

Zuvor hatte die israelische Armee Einwohner im Grenzgebiet zum Libanon aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und sich auf die möglicherweise notwendige Flucht in Schutzräume für die Zivilbevölkerung vorzubereiten. Die Maßnahmen wurden mit einem nicht näher beschriebenen „Sicherheitsvorfall“ nahe der Blauen Linie, der De-facto-Grenze zwischen Israel und dem Libanon, begründet.

Nach Angaben der israelischen Armee ereignete sich der „Sicherheitsvorfall“ in der Gegend des Kibbuz Manara. Mehrere Straßen in dem Gebiet wurden gesperrt. Alle Aktivitäten in „offenen Räumen“ seien bis auf Weiteres untersagt, darunter Arbeiten in der Landwirtschaft, teilten die israelischen Streitkräfte mit.