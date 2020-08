Auto landet auf Dach - 22-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall in der Weinviertler Stadt Poysdorf (Bezirk Mistelbach) hat am Mittwoch einen 22-Jährigen das Leben gekostet. Er war mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht, ehe der Wagen auf dem Dach in einem Teich zu liegen kam, berichtete die Polizei. Zwei jugendliche Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren blieben unverletzt.