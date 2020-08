Schüsse bei Protest gegen Polizeigewalt in den USA

In Kenosha im US-Staat Wisconsin ist es bereits den dritten Tag in Folge zu Protesten gekommen, nachdem ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt worden war. Dabei kam es am frühen Mittwoch (Ortszeit) zu einer Schießerei, bei der drei Personen getroffen wurden, eine davon tödlich, berichtete die New York Times unter Berufung auf Sheriff David Beth.