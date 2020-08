Oetz – Wie berichtet, hatte der ehemalige VP-Nationalratsabgeordnete Dominik Schrott in seiner Heimatgemeinde Oetz um eine Mietkaufwohnung angesucht. Weil er seine Wunschwohnung nicht erhielt, richtete er eine Beschwerde an die Gemeindeaufsicht der BH Imst. In drei Punkten kritisierte er darin das Vergabeverfahren der Gemeinde. Nun liegt die Entscheidung der Behörde vor: Die Beschwerde wird in allen drei Punkten abgewiesen.