Innsbruck – Manche Frauen haben ein Leben lang für ihre Familie gesorgt. Als sie noch jung waren, haben sie sich um die Kinder gekümmert und um den Haushalt, und viele sind dazu auch noch einer Arbeit nachgegangen. Später blieben der Haushalt, die Arbeit und womöglich auch ein Ehemann, der es gewohnt war, dass die Frau fürsorglich das Haus hegt und pflegt. Und deshalb geht er davon aus, dass das so bleiben wird und sie ihn auch pflegen wird, wenn die Beschwerden kommen. Für eine Tiroler Pensionistin ist jetzt aber der Moment gekommen, an dem sie sagen muss: „Ich kann einfach nicht mehr, ich will mich nicht mehr so plagen.“