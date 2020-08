Kein Einlass ohne Handball-Abo während Corona-Beschränkungen in Schwaz

Wer in Schwaz spontan Handball schauen gehen möchte, schaut in dieser Saison jedoch durch die Finger. Es gibt keine Tageskarten und keinen spontanen Eintritt mehr. Aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen sind auf der Tribüne in der Sporthalle Ost maximal 108 Fans erlaubt. „Diese Plätze sind bereits fix an unsere Dauerkarten-Besitzer vergeben, die einen Platz zugewiesen bekommen“, konkretisiert Sportkoordinator Thomas Lintner. Alle verfügbaren Abos sind bereits vergeben. Man habe versucht, die Karten möglichst fair auf Fans, Sponsoren und Spieler-Familien aufzuteilen. Beim Betreten der Osthalle ist zudem ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der auf der Tribüne abgenommen werden darf. Der Sicherheitsabstand der VIP-Boxen am Spielfeldrand wird in dieser Ausnahme-Saison vergrößert. Damit dennoch jeder Handball-Fan auf seine Kosten kommt, wolle man einen Livestream bei jedem Heimspiel anbieten.