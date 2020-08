Kleinkind zwei Tage nach Unfall gestorben

Ein sechs Monate altes Kleinkind ist am Mittwoch im Klinikum Klagenfurt gestorben. Das Kind war am Montag bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Drautalbundesstraße (B100) bei Sachsenburg (Bezirk Spittal an der Drau) schwerst verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nach Angaben der Polizei eine Obduktion angeordnet.