US-Golfküste wappnet sich gegen Hurrikan „Laura“

Bewohner tief liegender Gebiete der US-Bundesstaaten Texas und Louisiana haben sich gegen den Hurrikan „Laura“ gewappnet. In von Überschwemmungen bedrohten Küstenregionen wurden Fenster mit Spanplatten vernagelt, Bewohner flohen in höher gelegene Gebiete. Am Dienstag (Ortszeit) hatte „Laura“ eine Durchschnitts-Windgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern.