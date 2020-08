Stadträtin Gruber: Schwaz soll Solarenergie ausbauen

Schwaz – Für die Schwazer Stadträtin Viktoria Gruber (Grüne) wird in Sachen erneuerbare Energie in Form von Sonnenenergie zu wenig getan. „Da ist definitiv ein Umdenken notwendig. Es braucht ein Zusammenspiel unterschiedlicher Energieträger. Einer alleine kann keine Wende bewirken“, sagt sie. Das Potenzial in Tirol sei groß und es gebe viele geeignete Flächen.