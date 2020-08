Dreijähriges Pflege-Studium startet im September in Lienz

Lienz – Im September beginnt in der Osttiroler Bezirkshauptstadt die Ausbildung zum Bachelor der Pflegewissenschaften. Die Tiroler Fachhochschule Gesundheit bietet das dreijährige Studium an, zu diesem Zweck entsteht direkt neben dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Lienz ein neues Schulgebäude, das Ende 2021 fertig sein soll. In der Zwischenzeit können die Studierenden in die alte, schon bestehende Schule und in die Räume der Arbeiterkammer Lienz ausweichen.