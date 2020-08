Leckgalerie zwischen Zwieselstein und Obergurgl hält bald Muren aus

Sölden, Obergurgl – „Das Wetter ist schön und der Hang stabil“, erklärt der Chef der Sparte Brückenbau im Amt der Landesregierung, Günter Guglberger. Und so laufen die Arbeiten an der Leckgalerie zwischen Zwieselstein und Obergurgl derzeit „entsprechend gut“. Während in der Galerie der Verkehr einspurig und wechselseitig mit vierminütigen Ampelphasen rollt, wird auf dem Dach fleißig gearbeitet. Bis Mitte, Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein – Guglberger rechnet mit einer Investition von fünf bis sechs Millionen Euro.