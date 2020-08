Anklage bekräftigt Vorwurf des Völkermords gegen Mladic

Im Berufungsverfahren gegen den serbischen Ex-General Ratko Mladic hat die Anklage die Schuld des Angeklagten für den Völkermord von Srebrenica bekräftigt. „Mladic hatte die Befehlsgewalt“, sagte Anklägerin Laurel Baig am Mittwoch vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag.

In erster Instanz war der heute 77 Jahre alte Mladic wegen des Völkermordes, Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Bosnienkrieg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil fechtet er nun in der letzten Instanz an.