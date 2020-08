Raab zu Angriffen in Graz: „Beispiel für importierten Judenhass“

Graz, Wien – Der 31-jährig­e Syrer, der in Graz die Synagoge beschädigt und den Präsidenten der jüdischen Gemeinde angegriffen hat, ist geständig. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) stellt die antisemitischen Taten nun aber in einen größeren Zusammenhang und spricht von einem „traurigen Beispiel für importierten Anti­semitismus“. Als Reaktion kündigt sie eine „Offensive“ gegen Antisemitismus unter Zuwanderern und Flüchtlingen an. Ansetzen will sie vor allem bei den Integrationskursen, die Asylberechtigte verpflichtend besuchen müssen. Zudem sollen Personen, die mit Zuwanderern und Flüchtlingen arbeiten, Schulungen erhalten, um Antisemitismus erkennen und bekämpfen zu können. Jüdische Jugendliche sollen Schulen besuchen, um Gleichaltrige über das Judentum aufzuklären.